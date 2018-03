Helleland tar over som stortingspresident om han vil

innenriks

Helleland (55) avviser ikkje tanken på om han ser seg sjølv som kandidat til å overta vervet som formelt berre har kongen over i rang.

– Det vil eg ikkje kommentere. Vi har ikkje begynt prosessen. Dette kom litt bråare på enn det vi hadde rekna med, sa Helleland etter at Thommessen opna stortingsmøtet torsdag med å kunngjere at han trekk seg som følgje av at han ikkje lenger har fleirtal bak seg i Stortinget.

Tilliten forsvann da stortingsgruppa til KrF konkluderte med at Thommessen må ta ansvaret for at budsjettet for byggjeprosjektet til Stortinget gong på gong har sprokke.

– Utmerkt

Fleire aviser skriv at kjelder i Høgre seier at Helleland får vervet dersom han sjølv vil. Partiveteran Michael Tetzschner seier det ope.

– Vi har ein utmerkt parlamentarisk leiar, for eksempel, lyd svaret hans på spørsmål frå NTB om moglege kandidatar.

Sjølv seier Tetzchner at det er fullstendig uaktuelt for han å overta som stortingspresident.

Fleire moglegheiter

Dersom Helleland skulle takke nei til ein lønnsauke på 700.000 kroner og oppdraget med å leie det skandaliserte byggjeprosjektet i mål, blir parlamentarisk nestleiar i Høgre Tone Trøen trekt fram som ein av fleire moglege kandidatar.

Innpiskar og medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen Svein Harberg er også eit namn som blir nemnt av fleire. Ein outsider kan ifølgje Dagens Næringsliv vere Mudassar Kapur i finanskomiteen, mens TV 2 held Kristin Ørmen Johnsen og Kari Lise Holmberg som aktuelle namn.

KrF velkommen inn

Statsminister Erna Solberg (H) svarte slik på ein pressekonferanse i statsministerbustaden torsdag då ho fekk spørsmål om det ville vere ei fin anledning å utnemne ein kvinne, sidan Thommessen gjekk av på 8. mars:

– Det er ikkje berre kvinner som skal ha toppverv i Høgre.

Solberg gjer det klart at døra inn til regjeringskontora framleis står open for KrF, sjølv om partiet utgjorde tunga på vektskåla i spørsmålet om tillit til Thommesen.

– Eg kan ikkje sjå at denne saka vil få nokon konsekvensar for samarbeidet med KrF, seier Solberg.

Audmjuking

Fleire aviskommentatorar meiner at både Høgre og Solberg har gått på eit betydeleg nederlag.

Politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv skriv at Solberg påførte Stortinget «ei unødvendig og uheldig splitting» då ho insisterte på attval av Thommessen, og at det enda med audmjuking for dei begge.

«Erna tapte, fornufta vann» lyd overskrifta i ein leiar på nettutgåva til VG. Redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten skriv at «alle politikar som snakkar om økonomisk varsemd, ville blitt latterliggjort» om ikkje KrF hadde tatt ansvar og «redda Stortinget frå ei djup tillitskrise».

– Det pussige i denne historia er at ikkje eit parti som nettopp Høgre såg dette, merka Stanghelle.

Kommentator i Dagbladet Andreas Økland er inne på noko av det same når han skriv at «Thommessens plan om å «ta ansvar ved å bli» såg dummare ut for kvar dag som gjekk.

– Ikkje Høgre som har skulda

Statsministeren sjølv avviser blankt kritikken, og understrekar derimot at det har vore tett kontakt med både Thommessen og Helleland undervegs.

– Vi har vurdert ulike scenario. Det vi har vore samde om er at Olemic må ha eit fleirtal bak seg i Stortinget, seier ho, men ønskjer ikkje å gå i detalj om samtalene.

Solberg nøler ikkje med å omtale byggjesaka som alvorleg:

– Den kan svekkje tilliten til politikken generelt. Men eg trur veljarane skjønner at det ikkje er Høgre som er skuld i byggjeskandalen, seier ho.

