Opposisjonen stansar privatisering av landmålingstenesta 

innenriks

Det kjem fram i innstillinga frå kommunal- og forvaltningskomiteen om matrikkelloven om eiendomsoppmåling.

Saksordførar Stein Erik Lauvås (Ap) seier regjeringa valde å sjå bort frå den store motstanden privatiseringsforslaget blei møtt med i høyringsrunden.

– Stortingsfleirtalet retter no opp dette og sørgjer for at ordninga ein har i dag blir vidareført, seier han i ein pressemelding.

Lauvås viser til at fleirtalet i tillegg stansar eit forslag om å sentralisere føring av opplysningar i matrikkelen.

