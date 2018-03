Rivertonklubbens ærespris til Tor Edvin Dahl

innenriks

Rivertonklubben ærespris heng høgt. Den blir ikkje delt ut kvart år, og er tidlegare berre delt ut sju gonger sidan 1973.

– Årets vinnar av Rivertonklubbens ærespris blir heidra for sin mangeårige innsats for norsk krim og ikkje minst pionerinnsatsen frå ei tid då nesten ingen – tru det eller ei – skreiv krim i Noreg, sa Rivertonklubbens president Tom Egeland då han delte ut prisen under krimfestivalen i Oslo torsdag.

Dahl var ein av initiativtakarane til Rivertonklubben, som har som mål å fremme god kriminallitteratur.

Første vinnar av Rivertonklubbens ærespris var André Bjerke, som vart æra i 1973. Sist prisen vart delt ut – i 2016 – gjekk den til Jo Nesbø. Prisen er ein gyllen revolver.

