Russland øvde på elektronisk krigføring – slo ut GPS-dekninga i Finnmark

innenriks

– Vi har informasjon som viser at russiske EKom-avdelingar var deployert i øvingsområdet nær Noreg, sa etterretningssjef Morten Haga Lunde måndag i Oslo Militære Samfund, ifølgje Aftenposten.

– Vi trur desse avdelingane stod bak bortfallet av GPS-signal over norsk territorium, sa han.

Pilotar i Widerøe og SAS var dei første som oppdaga at noko var alvorleg gale i luftrommet over det austlege Finnmark i fjor haust. GPS-signala fall ut i det flya passerte 2.000–3.000 meters høgde. Under dette nivået merka ein ingenting til GPS-svikten.

Jamminga av GPS-nettet i Finnmark starta 7. september 2017, og vart først halde hemmeleg av norske styresmakter, ifølgje avisa, som viser til dekninga NRK og Aldrimer.no gjorde av hendinga. Sidan jamminga mest sannsynleg skjedde under ei øving, er det ei moglegheit at russarane ikkje primært hadde til hensikt å slå ut GPS-signala på norsk side av grensa. Det kan ha skjedd i samband med at dei elektroniske våpena vart brukte mot eigne styrkar.

– Russland har satsa betydeleg på elektronisk krigføring over fleire år, og dei har høg kompetanse og stor kapasitet til forstyrre elektromagnetiske signal, sa Haga Lunde.

(©NPK)