Solberg vil framleis ha KrF i regjering

Det svarte ho eit enkelt og tydeleg «ja» på under pressekonferansen om stortingspresident Olemic Thommessens avgang torsdag.

– Eg kan ikkje sjå at denne saka vil få nokon konsekvensar for samarbeidet med KrF, seier Solberg.

Felte Thommessen

KrF kom onsdag kveld til at Thommessen ikkje lenger har tillit i partiet etter den siste byggjesprekken i det som har utvikla seg til ein gigantisk byggjeskandale. Stortingspresidenten hadde dermed eit fleirtal mot seg i Stortinget. Det tok Thommessen konsekvensen av torsdag og kunngjorde avgangen sin frå talarstolen på Stortinget.

Erna Solberg blei sjølv informert om avgjerda frå KrF onsdag.

– Då han blei valt i fjor haust, hadde han støtte frå eit fleirtal. Den støtta har openbert vore der heilt fram til i går kveld frå desse partia, seier Solberg.

– Eg tar til etterretning at det har blitt slik. Dette er ein vanskeleg og spesiell situasjon, seier Solberg.

– Politiske konsekvensar

Det er første gong i moderne tid at ein stortingspresident må trekke seg midt i ein stortingsperiode.

– Det at han går av er sjølvsagt noko som er ein heilt spesiell situasjon i Noreg. Men eg forstår også at det har vore eit ønske frå det politiske fleirtalet at det skal vere politiske konsekvensar på Stortinget for eit prosjekt som har gått heilt ut over rammene, seier Solberg.

– Nå håper eg vi klarer å rydde opp slik at prosjektet kjem ordentleg tilbake på skjenene, seier Solberg, som meiner det etter kvart svært omfattande byggjeprosjektet på Stortinget kom skjelvt ut frå start.

Nederlag

Fleire kommentatorar skildrar dramaet som eit nederlag for Høgre og meiner at Solberg burde ha bede Thommessen trekke seg tidlegare. Sjølv avviser statsministeren at ho har gjort ei feilvurdering og understrekar at ho har hatt tett kontakt med både Olemic Thommesen og parlamentarisk leiar Trond Helleland undervegs.

– Vi har vurdert ulike scenario. Det vi har vore samde om er at Olemic må ha eit fleirtal bak seg i Stortinget, seier ho, men ønskjer ikkje å gå i detalj om samtalene.

Samtidig nøler ikkje Solberg med å kalle byggjesaka alvorleg.

– Den kan svekkje tilliten til politikken generelt. Men eg trur veljarane skjønar at det ikkje er Høgre som er skuld i byggjeskandalen, seier ho.

Høgre har no starta jakta på kven som skal ta over etter Thommessen.

Ny kvinne?

– Han gjekk av på kvinnedagen 8. mars. Vil det vere ein fin anledning til å utnemne ei kvinne?

– Det er ikkje berre kvinner som skal ha toppverv i Høgre, repliserer statsministeren.

Trond Helleland, Svein Harberg, Kristin Ørmen Johnsen og Kari Lise Holmberg er blant namna som blir trekt fram på ny stortingspresident.

