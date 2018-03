Det blir ikkje to politifolk per 1.000 innbyggjar i alle distrikt

innenriks

Målet om å bemanne opp politietaten slik at det er 500 innbyggjarar for kvar politi innan 2020 kjem til å bli nådd på landsbasis. Men mellom distrikta både er og vil det bli store forskjellar, skriv VG.

Listhaug seier til avisa at målet til regjeringa om to politifolk for kvar 1.000 innbyggjar er overordna og at det gjeld på landsbasis.

– Det er forskjellige behov rundt om i landet, seier Listhaug og legg til at bemanninga uansett aukar over heile landet.

Heile Noreg sett under eitt er det no 1,91 politifolk for kvar 1.000 innbyggjar. Justert for særorgana Kripos, Økokrim og PST er talet 1,71. Høgast er snittet i Finnmark med 2,9. Oslo har 2,47 og trekker opp snittet. Lågast ligg Innlandet og Vest politidistrikt med 1,47 og Møre og Romsdal og Agder med 1,5.

Leiar Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund seier til VG at delar av Noreg ikkje får ein tilfredsstillande polititeneste dersom ikkje målet blir oppfylt for alle politidistrikt.

