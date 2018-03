Fleire flaug i februar

innenriks

Stavanger lufthamn har den siste tida opplevd nedgang, men hadde i februar i år ein oppgang på totalt 4,5 prosent. Utanlandstrafikken på flyplassen med ni prosent.

– Dei gledelege tala frå Stavanger lufthamn Sola stadfestar at næringslivet i regionen reiser seg igjen etter nokre harde år. Ein auke på heile ni prosent når det gjeld utanlandsreiser viser at dei mest internasjonale bedriftene i Noreg skal ut i verda igjen for å handle, seier Harald Minge, administrerande direktør, Næringsforeininga i Stavanger-regionen i ein pressemelding frå Avinor.

Ved Oslo lufthamn auka passasjertalet med 3,7 prosent frå året før til nesten 2 millionar passasjerar.

Inkludert lufthamnene som ikkje er eigd av Avinor var passasjertalet i februar på drygt 4 millionar, som er ein auke på 3,1 prosent samanlikna med februar i fjor.

(©NPK)