Høgre foreslår forbod mot prisdiskriminering i daglegvarebransjen

innenriks

Forbodet skal gjelde prisdiskriminering i leverandørleddet slik at små aktørar skal kunne kjøpe varer av dei største engrosleverandørane til same pris som dei store. Lik pris for same vare skal føre til ein eksplosjon av nye aktørar i daglegvaremarknad, skriv Aftenposten.

Stortingsrepresentant Peter Frølich, som leiar digitaliseringsutvalet i Høgre, meiner det er på tide å gjere noko mot maktkonsentrasjonen i daglegvaremarknaden i Noreg. Den er for stor både på butikksida, grossistsida og blant leverandørane.

– Forbrukarane betalar for mykje for maten, dei har for dårleg utval, og det er i realiteten berre éin tilbydar til netthandel, seier han.

Forslaget er i same bane som representantforslaget som Arbeidarpartiet legger fram i desse dagar, der det blir foreslått å greie ut eit forbod mot at dominerande leverandørar kan prisdiskriminere.

Målet er at for eksempel ein pizza Grandiosa skal koste det same når Kolonial.no kjøper den, som når Norgesgruppen kjøper den til sine butikkar Kiwi, Spar, Meny og Joker.

– Eg trur vi kan få ein eksplosjon av nye aktørar i daglegvarebransjen, særleg på nett, seier Frølich.

Butikkjeda Coop er positive til forslaget saman med Forbrukarrådet. Konkurransetilsynet er derimot kritiske og meiner at eit forbod kan ende opp med å gi forbrukarane høgare priser. Norgesgruppen, som har 43,1 prosent av daglegvaremarknad, ønskjer førebels ikkje å kommentere forslaget.

(©NPK)