Lokallag i Ap vil tørrleggje heile partiet

– Ap er eit statsberande parti, og skal du vere statsberande bør du i det minste vere edru, seier leiar i Gloppen Ap, Arnar Kvernevik, til NRK.

Kvernevik seier det er metoo-kampanjen som er bakgrunnen for forslaget om alkonekt på partiarrangement. Forslaget frå lokallaget blir støtta av AUF i Sogn og Fjordane, og håpet er å få med seg resten av fylkeslaget på fylkesårsmøtet denne helga.

Fylkeslaget har allereie slutta å spandere alkohol på årsmøtemiddagen, og i januar fortalde partileiar Jonas Gahr Støre at ein ikkje lenger får påspandert alkohol på samlingar i partiet.

– Dette skal fylkesårsmøtet få behandle. Det vi seier sentralt er at partiet ikkje skal betale for alkohol. Det betyr ikkje at alle arrangement blir alkoholfrie, men at du må kjøpe den sjølv, seier Støre og legg til:

– Eg meiner det er ein riktig debatt dei tar opp. Eg synest det bør vere møter også utan alkohol.

Fylkesstyret i Sogn og Fjordane Ap vil sende forslaget til redaksjonsnemnda, men det er usikkert kva fylkeslaget endar med å vedta. Kverneland seier han ikkje har veldig stor tru på at forslaget om ei total fråhaldslinje får gjennomslag.

– Men eg vil gjerne skape debatt rundt dette. Det er ikkje for mykje å forvente av politikarar at dei klarer seg utan alkohol ei helg, seier han.

