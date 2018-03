Politiet vurderer å sikte gardeigarane for medverking i pokerklubb-saka

innenriks

Torsdag i førre veke gjekk politiet til aksjon mot fem pokerklubbar i Oslo, etter mistanke om at det gjekk føre seg ulovleg pengespel i lokala.

Fredag skriv Aftenposten at politiet gjennom etterforskinga også skal finne ut om det er grunnlag for å sikte eigarane av lokala der pokerklubbane heldt til. Desse kan bli sikta for medverking til lovbrot.

Politiadvokat Philip Green i Oslo-politiet seier på generelt grunnlag at huseigarane kan risikere straff for å medverke til ulovleg pokerverksemd ved å leige ut til desse klubbane.

– Dette gjeld både om huseigarar gjer det bevisst, men også dersom huseigarar burde ha forstått at det er ein ulovleg pokerklubb som er leigetakar, seier Green til avisa.

Store eigedomsselskap som Thon eigedom, KLP eigedom, Skanska og Søylen Næringseiendom er blant dei som har leigd ut til pokerklubbane.

