Presseforbundet: Spetalen har selt seg ut av Resett

Generalsekretær Elin Floberghagen i Presseforbundet opplyste då ho gjesta landsstyret i Norsk Journalistlag torsdag at Spetalen hadde gitt henne beskjed om avgjerdene, skriv Journalisten.

– Eg har fått beskjed av han om at han har selt seg ut av Resett, stadfestar Floberghagen overfor fagbladet til journalistlaget.

Resett-redaktør Helge Lurås lanserte nettavisa i august i fjor, med Spetalen og medinvestor Jan Haudemann-Andersen i ryggen. Seinare same månad varsla Floberghagen at spørsmålet om rolla til Spetalen som eigar i medieselskap samtidig som han representerer allmenta i Pressens Faglige Utvalg (PFU), burde greiast ut.

I januar opplyste Floberghagen til Medier24 at ho meiner Spetalen ikkje kan ha denne dobbeltrolla, og at ho derfor ville anbefale PFU-styret å ekskludere han frå utvalet.

– PFU er pressens sjølvdømmeordning og skal ha fire representantar frå pressa og tre frå allmenta. Då er det viktig at representantar frå allmenta ikkje har bindingar til pressa, uttalte Floberghagen den gong.

Spetalen sjølv reagerte kraftig, og påpeikte overfor Nettavisen at han har vore medlem i PFU i fleire år, og at han dei siste ti åra har hatt aksjepostar i blant anna Schibsted, Dagbladet og Klassekampen.

– Det er merkeleg at forslaget om at eg skulle ekskluderast frå PFU ikkje kom då eg investerte i Klassekampen, men at det først kjem no når eg har investerte eit mindre beløp i Resett.no, sa Spetalen, og understreka at han ikkje har nokon bindingar til redaksjonane i media han har hatt eigarskap i.

