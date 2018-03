Solvik-Olsen positiv til jernbane frå Finland til Finnmark

innenriks

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen opnar for at ei jernbane frå Finland til Finnmark kan bli ein realitet.

– Jernbanesamband mellom Finland og Nord-Norge kan gi store moglegheiter for vekst og utvikling i nordområda. Finnane har foreslått å etablere ei arbeidsgruppe som skal vurdere dei neste stega for utgreiing av jernbanesamband mellom Rovaniemi og Kirkenes, og vi ønskjer å bidra i denne gruppa, seier Solvik-Olsen i ei pressemelding frå Regjeringa fredag ettermiddag.

Har greia ut fem alternativ

Det finske transport- og kommunikasjonsministeriet tok imot fredag ein rapport frå det finske trafikkverket om moglegheitene for ein jernbane mellom Finland og isfrie arktiske hamner. Her har også det norske Jernbanedirektoratet bidratt.

I rapporten har finnane greia ut korridorane Kemi-Tornio-Narvik, Kemi-Kolari-Narvik, Kemi-Kolari-Tromsø, Rovaniemi/Kemijärvi-Kirkenes, og Kemijärvi-Alakurtti-Murmansk

Finland ser mot Kirkenes

Tidlegare i år sa ordførarane både i Tromsø og Kirkenes til NRK at dei gjerne vil ha jernbanen til byane sine.

Det ser likevel ut til at finnane meiner at Kirkenes er den mest aktuelle byen å leggje ei ny toglinje til. Det vil krevje 465 kilometer ny skjenegong, og dette er den løysinga som er rimelegast for Noreg, snautt 10 milliardar kroner.

– Eit arktisk jernbanesamband er eit viktig europeisk prosjekt som styrkjer forbindelsen mellom Nord-Europa, Arktis og kontinentet, og vil vere viktig for konkurransekrafta for mange industriar i nordlege område. Eg har foreslått at vi opprettar ei arbeidsgruppe som vil sjå nærmare på vidare utgreiing av korridoren mot Kirkenes, seier transport- og kommunikasjonsminister i Finland Anne Berner.

(©NPK)