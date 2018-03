Statsbygg kan overta Stortingets skandaleprosjekt

innenriks

– Vi har retta ein førespurnad til Statsbygg, men ikkje bedt om noko konkret enno. Vi får sjå kva som kjem ut av dialogen, seier Senterpartiets Nils Bjørke til NTB.

Han er medlem av presidentskapen på Stortinget, som sjølv er byggherre og ansvarleg for byggjeprosjektet som blant anna omfattar ein ny innkøyringstunnel og nytt vare- og postmottak.

– Det er ikkje så mykje vi kan seie om samtalane enno. Dialogen har ikkje gått føre seg så lenge og ingenting er avklart, seier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Etter det NTB forstår er det ikkje uaktuelt at Statsbygg overtar som byggherre, sjølv om dette er høgst uvanleg for eit prosjekt som har gått føre seg så lenge. Alternativet er at Statsbygg får ei anna og mindre ansvarsfull rolle, eller ikkje blir engasjert i det heile tatt.

– Eit mareritt

Overskridingane har stått i kø i byggjesaka, som til slutt gjorde at både stortingsdirektøren og stortingspresidenten gjekk av. Sluttsummen har på tre år auka frå 1,1 milliardar kroner til 2,3 milliardar.

– Ei krevjande sak, som har ridd oss som eit mareritt gjennom fleire år, sa Olemic Thommesen til NTB i vandrehallen torsdag etter den historiske orienteringa der han kunngjorde sin avgang.

Frå fleire hald er det blitt kritisert at Stortinget i si tid sjølv valde å vere byggherre framfor å nytte Statsbygg. Ansvaret som byggherre inneber blant anna at ein må bere dei økonomiske konsekvensane når det skjer noko uventa.

– Vi skulle ha hatt ein heilt annan kontroll over byggjeprosjektet. Det burde ha vore rigga på ein heilt annan måte frå byrjinga av, erkjente Thommessen.

I orienteringa han heldt for Stortinget i førre veke slutta han seg til anbefalinga frå ei arbeidsgruppe som meiner Statsbygg bør vere byggherre for Stortinget i alle større byggjeprosjekt i framtida.

Kvinne på topp?

Spekulasjonane går no høgt om kven Høgre vel å fremme som kandidat til ny stortingspresident. Kandidaten vil kunne få støtte også frå dei raudgrøne, klargjorde opposisjonen torsdag.

Ein av Høgres skarpaste kritikarar av byggjeprosjektet og handteringa til presidentskapen, Michael Tetzschner, peikar på parlamentariske leiar Trond Helleland. 55-åringen har verken avkrefta eller bekrefta at han er interessert i vervet som formelt berre har kongen over seg i rang.

KrF, som i realiteten bar Thommessen ut av presidentstolen, ser gjerne at han blir erstatta av ei kvinne, slår partileiar Knut Arild Hareide fast overfor NRK. Ein heit kandidat er i så fall parlamentarisk nestleiar Tone W. Trøen. Ho vil ikkje kommentere desse spekulasjonane fredag, ei heller seie om ho er interessert i vervet.

Noreg har ikkje hatt ein kvinneleg stortingspresident sidan Kirsti Kolle Grøndahl (Ap) frå 1993 til 2001. Ho er den einaste kvinna som har hatt dette vervet.

Kristin Ørmen Johnsen er eit anna namn som blir trekt fram. Ingjerd Schou sat i presidentskapen i førre periode, noko som taler imot hennar kandidatur. Skulle Høgre velje ein mann og Helleland sjølv seier nei, kan innpiskar og medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen Svein Harberg vere aktuell. Ein outsider kan ifølgje Dagens Næringsliv vere finanskomiteens Mudassar Kapur.

(©NPK)