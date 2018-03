AUF-arar ber statsministeren halde seg unna Utøya

innenriks

– Når ho ikkje tar på alvor det Arbeidarparti-hatet vi så godt veit kva førte til – og som statsrådane hennar nører opp under – blir mange av dei som opplevde terroren på Utøya, lei seg og redde, seier AUF-leiar Mani Hussaini til NRK.

Solberg seier ho forstår at alle debattar om terror – og spesielt ein debatt som har vorte såpass politisert – er vanskeleg for Arbeidarpartiet og AUF. Overfor TV 2 sa ho måndag igjen at ho synest både biletbruken og tonen i Facebook-innlegget til justisminister Sylvi Listhaug (Frp) var for tøff, og at det er over grensa for kva som er akseptabelt i ein politisk debatt. Ho gjentok òg at retorikken set sjølve debatten om forslaget i skuggen.

Statsministeren har overfor fleire medium understreka at ho har set pris på å få delta på markeringa på Utøya.

– Eg har vore veldig glad for å vere invitert, men det er AUF som avgjer kven dei vil invitere, seier ho til TV 2.

– Tar ikkje avstand

AUF-leiaren Mani Hussaini reagerer på at Solberg ikkje tar sterkare avstand frå Listhaugs Facebook-innlegg. Han stadfestar at AUF er i dialog med Støttegruppa etter 22. juli om Solberg skal inviterast til Utøya til sommaren for å markere at det er sju år sidan 69 menneske vart drepne under AUFs sommarleir. Hussaini meiner Listhaug «pustar på det same hatet» som dreiv Anders Behring Breivik til å utføre terrorhandlingane.

– Det har vore veldig fint å ha Solberg med på minnemarkeringane på Utøya. Men når ho ikkje tar avstand frå den hatske og konspiratoriske bodskapen til justisministeren denne helga, har eg forståing for dei som seier det er vanskeleg å ha henne der, seier Hussaini.

– Potensielt farleg

Det siste utspelet til Listhaug på Facebook med eit bilete av maskerte og væpna mørkhuda menn og teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», har vekt sterke reaksjonar, òg utanfor arbeidarrørsla.

– Det verkar som om Solberg ikkje ser at dette ikkje berre er sårande, men òg potensielt farleg. Vi veit kva sånt hat kan leie til. Vi har opplevd det, og vi forventar meir av dei fremste leiarane våre enn det vi no ser frå regjeringa, seier Hussaini til VG.

Listhaug sjølv fekk fleire spørsmål frå frammøtte journalistar om innlegget og reaksjonane det har skapt, da regjeringa møtte til budsjettkonferanse måndag, men nekta å kommentere saka.

Bakgrunnen for Listhaugs Facebook-innlegg var at stortingsfleirtalet torsdag sa nei til eit forslag frå Frp og Høgre om å la Justisdepartementet ta frå norske framandkrigarar passet utan å gå om domstolsbehandling først.

Føler seg spytta på

Skuldinga frå kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) om at Ap-leiar Jonas Gahr Støre trekkjer «22. juli-kortet» som svar på kritikken frå Listhaug, har òg bidratt til raseriet blant medlemmene i AUF. Aftenposten siterer ein tweet frå Helén Ingrid Andreassen, som var på Utøya 22. juli, til Solberg og Sanner: «Hold dere unna minnemarkeringene fra nå av».

«Jeg føler du spytter på meg», skriv påtroppande fylkesordførar Tarjei Jensen Bech i Finnmark til Sanner.

Statsråden sa seg søndag raskt lei for at han i det aktuelle VG-intervjuet brukte formuleringa «22. juli-kortet».

(©NPK)