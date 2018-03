Hagen meiner Solberg skulle rost Listhaug for innlegget

innenriks

– Det er utidig av statsministeren å kommentere Sylvi Listhaugs Facebook-innlegg slik ho gjorde. Når nokon heng bjølla på katten, så burde ho gi full støtte i avveginga mellom rettstryggleik for norske borgarar og om terroristar skal behalde pass og få vere i Noreg, seier Hagen til Aftenposten.

Hagen meiner Listhaug har heilt rett når ho på Facebook hevda at Arbeidarpartiet valde å prioritere interessene til terroristar framfor tryggleiken for norske borgarar, og han opplever at ho har stor støtte både i eige parti og blant mange Høgre- og Ap-veljarar.

Han kritiserer samtidig Arbeidarpartiet for å bruke terrorangrepet 22. juli politisk.

– No må dei slutte å dra Utøya-kortet kvar gong ein aktuell politisk debatt om flyktningar, asylsøkarar og innvandrarar dukkar opp. Dei kan ikkje kneble Frp-folk ved å dra Utøya-kortet, seier han.

