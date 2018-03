Hydro: Ingen indikasjonar på miljøskade etter utslepp i Brasil

innenriks

– Vi har ingen indikasjonar på lekkasjar eller overløp frå Alunorte-deponiet for raudslam. For å fjerne overskotsvatn sende vi regnvatn ut gjennom Canal Velho. Men vi har ingen indikasjonar på at dette har hatt negativ effekt på miljøet, seier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Hydro til NTB.

Rett før helga kom han heim frå eit hastebesøk i delstaten Pará i Brasil, der anlegget ligg. Etter ein kraftig regnskur 17. februar, fekk fleire hundre familiar som bur ved Alunorte-anlegget, drikkevatnet sitt forureina. Først søndag innrømde selskapet at det hadde vore utslepp frå fabrikken.

Brandtzæg seier det som er det største aluminiumraffineriet i verda, sleppte ut overflatevatn nettopp for å unngå miljøskade da området vart utsett for ekstremvêr.

– Vi var redde for at raudslamanlegget skulle komme i ein kritisk situasjon. Det var ei avgjerd dei måtte ta, seier han om avgjerda om å sleppe ut vatn utan løyve frå styresmaktene.

Deler ut drikkevatn

Brandtzæg besøkte folk som er ramma, da han var i Brasil. Han seier Hydro i samarbeid med lokale styresmakter har fått på plass fire legar som hjelper familiane og deler ut drikkevatn.

– Legane seier det er kloakk og avrenning frå søppeldeponiet som har hamna i brønnane, men vi har likevel bedt eit uavhengig selskap kartleggje og finne ut av kva som skjedde da ekstremvêret kom. Vi har òg sett ned ei eiga gruppe som skal sjå på korleis vi kan gjere fabrikken meir robust, seier Brandtzæg.

Eit brasiliansk selskap, SGW Services, er hyra inn av Hydro for å gjennomføre undersøkingane, og rapporten skal leggjast fram i april.

Hydro må betale bøter på rundt 50 millionar kroner til styresmaktene i Brasil, som òg har pålagt anlegget å halvere produksjonen.

– Det er klart at det kostar ein del, det vil vi komme tilbake til. Vi køyrer for halv maskin der nede. Vi har ein situasjon med høgare faste kostnader per produserte tonn, så situasjonen er alvorleg og krevjande. Men denne situasjonen skal vi òg takle, seier Brandtzæg, som meiner selskapet har ein god dialog med styresmaktene.

– Eg trur dei òg er fornøgde med dialogen med oss.

Hydro-aksjen fall markant ved opninga av Oslo Børs måndag, skriv E24. Ved 13-tida hadde kursen falle med 1,96 prosent.

– Lite samarbeidsvillige

Brandtzæg lover at selskapet skal vere opne og transparente i prosessen vidare.

Ein forskar som av dei lokale styresmaktene vart bedt om å kontrollere om det var giftige utslepp i februar, hevdar at Hydro var lite samarbeidsvillig.

– Dei nekta å vise oss stader vi bad om å få undersøkje. Da vi spurde kor røyra låg, ville dei ikkje svare, seier Marcelo Lima frå Instituto Evandro Chagasm til Dagens Næringsliv.

– Eg har ikkje noko kunnskap om akkurat det, men beskjeden frå oss er at vi skal samarbeide med alle som ønskjer å bidra, enten det er institusjonar som driv forsking, eller styresmakter. Vi skal vere transparente og opne, seier konsernsjefen.

Han seier at Hydro ikkje skal ha lågare standard i Brasil enn noko anna land der konsernet har anlegg.

– Vi skal òg ta godt vare på naboane våre i Brasil, understrekar han.

(©NPK)