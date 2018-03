Hydro avviser forureining i Brasil

innenriks

Hydro har hamna i hardt vêr på grunn av utslepp frå anlegget Alunorte i Brasil. Først søndag vedgjekk Hydro utsleppa, men avviser at det har ført til forureining.

– Reaksjonane dei har fått frå samfunnet omkring, tyder på at dei opererer på ein måte som ikkje er akseptert, verken av lokalbefolkninga eller miljøstyresmaktene, konstaterer professor Atle Midttun ved BI.

– Ein får jo ein mistanke om at helse, miljø og tryggleik (HMS) ikkje har hatt same prioriteten i Brasil som vi er vande til i Noreg, seier han til NTB.

Må ha høg standard overalt

Midttun meiner Hydro ikkje har lært nok av forsøket på å etablere aluminaraffineri i Utkal i India rundt 2000-skiftet. Selskapet måtte der trekkje seg ut på grunn av sterk lokal motstand.

– Leksa må vere at ein må halde høge standardar heile vegen og halde seg inne med styresmakter og lokalbefolkning, seier Midttun.

Professoren peikar samtidig på at ein ikkje kan sjå vekk frå at saka blir brukt strategisk av lokale aktørar som kanskje ønskjer meir igjen frå store selskap, til dømes hjelp til å sikre vassforsyninga.

Bellona har hatt møte med Hydro-leiinga og krev at konsernet legg alle korta på bordet.

– At Hydro først no kan gjere greie for fleire ulovlege utslepp ved anlegget, er rett og slett ikkje godt nok. Hydro er eit norsk industriflaggskip. Det er ei opplagt forventning at dei handterer miljøomsyn like godt ute som dei gjer heime, seier fagsjef Runa Haug Khoury i Bellona til E24.

Ville unngå forureining

Det var etter ein kraftig regnskur 17. februar at fleire hundre familiar som bur ved anlegget, fekk drikkevatnet sitt forureina. Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Hydro seier det ikkje er indikasjonar på lekkasjar eller overløp frå deponia av raudslam ved Alunorte.

– For å fjerne overskotsvatn sende vi regnvatn ut gjennom Canal Velho. Men vi har ingen indikasjonar på at dette har hatt negativ effekt på miljøet, seier han til NTB.

– Vi var redde for at raudslamanlegget skulle komme i ein kritisk situasjon. Det var ei avgjerd dei måtte ta, seier han om avgjerda om å sleppe ut vatn utan løyve frå styresmaktene.

Deler ut drikkevatn

Da han var i Brasil førre veke, besøkte Brandtzæg folk som er ramma. Han seier Hydro i samarbeid med dei lokale styresmaktene har fått på plass fire legar som hjelper familiane og deler ut drikkevatn.

– Legane seier det er kloakk og avrenning frå søppeldeponiet som har hamna i brønnane, men vi har likevel bedt eit uavhengig selskap kartleggje og finne ut av kva som skjedde i ekstremvêret. Vi har òg sett ned ei eiga gruppe som skal sjå på korleis vi kan gjere fabrikken meir robust, seier Brandtzæg.

Hydro har hyra inn eit brasiliansk selskap, SGW Services, som skal undersøkje saka. Rapporten skal vere klar i april.

Styresmaktene i Brasil har gitt Hydro bøter på rundt 50 millionar kroner og pålagt anlegget å halvere produksjonen.

– Det er klart at det kostar ein del, det vil vi komme tilbake til. Vi køyrer for halv maskin der nede. Vi har ein situasjon med høgare faste kostnader per produserte tonn, så situasjonen er alvorleg og krevjande. Men denne situasjonen skal vi òg takle, seier Brandtzæg, som meiner selskapet har ein god dialog med styresmaktene.

– Eg trur dei òg er fornøgde med dialogen med oss.

Hydro-aksjen fall markant da Oslo Børs opna måndag. Da børsen stengde, hadde kursen falle med 1,58 prosent.

