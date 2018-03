LO sier nei til EUs energiunion Acer

innenriks

I fråsegna konkluderer LO at «med det vi vet nå kan ikke LO anbefale at Norge implementerer tredje energimarkedspakke. LO mener at saken må utsettes til innholdet i den fjerde energipakken er kjent og en grundig konsekvensanalyse er foretatt», melder Fri Fagbevegelse.

Ap skal likevel vere klar til å støtte norsk tilslutning til EUs energipakke, sjølv om sterke krefter i partiet ikkje vil ha den. Saka blir avgjort i Stortinget denne veka.

Partiet får ei nøkkelrolle når EUs omstridde tredje energimarknadspakke skal behandlast ferdig i energi- og miljøkomiteen. I helga prøvde partileiar Jonas Gahr Støre å overtyde skeptikarar i Oppland Ap om at Noreg bør seie ja til pakka.

