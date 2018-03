Rapport: 4.100 ekspertar på datakrim i manko i 2030

innenriks

For første gong er det gjort ei konkret framskriving av tilgang på og behov for IKT-sikkerheitskompetanse i Noreg.

Basert på framskrivingar av tilbods- og etterspurnadssida vil det i år 2030 vere ein etterspørsel etter personar med slike kunnskapar på vel 15.000, mens tilgangen same år vil vere på knapt 11.000.

– Dermed vil det i år 2030 vere eit gap på 4.100 personar med IKT-sikkerheitskompetanse, heiter det i rapporten frå Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

– For å lukke dette gapet må tilbodssida aukast med vel ein tredel, eller nærmare 37 prosent, blir det konstatert.

IKT-sikkerheit handlar om alt frå identitetstjuveri og dataangrep mot enkeltpersonar, til store anslag mot systemviktige institusjonar som angrepet mot Helse sør-aust nyleg.

– Vi har eit manglande medvit og kultur i det norske samfunnet som det tar tid å endre. Vi undervurderer både den faren vi som enkeltmenneske blir utsett for, og faren for store angrep mot systema våre, seier statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justisdepartementet til NTB.

Utdanne fleire

I rapporten kjem det fram at Noregs behov for ekspertar på IKT-sikkerheit er omtrent på linje med behovet i Sverige, Danmark og Nederland.

Rapporten kjem med fleire anbefalingar om korleis Noreg kan fylle kompetansegapet:

* Utdanne fleire personar med kompetanse på IKT-sikkerheit, både generalistar og spesialistar.

* Utjamne kjønnsforskjellar innan IKT ved å rekruttere fleire jenter, og innføre IKT-sikkerheit og IKT tidlegare i skuleløpet.

* Styrke eksisterande forskingsmiljø og byggje opp nye.

* Vurdere å bruke eksterne undervisarar, frå næringslivet eller styresmaktene, i høgare utdanning meir enn i dag.

* Etter- og vidareutdanning for å minske kompetansegapet.

Rapporten viser i tillegg til at det kan skapast mange private arbeidsplassar innan IKT-sikkerheit.

– Manglande medvit

Sættem viser til at regjeringa har tatt fleire grep for å styrkje arbeidet med IKT-sikkerheit, blant anna innan politiet og Forsvaret.

Samtidig har regjeringa auka talet på studieplassar, og Kunnskapsdepartementets ekspertutval «lære heile livet» ser på behovet for IKT-kompetanse. Ein revidert langtidsplan for forsking og utvikling er dessutan rett om hjørnet.

– Vi må ha fleire som tar IKT-utdanning og sikkerheitsutdanning. Eg meiner det også må leggjast langt større vekt på etter- og vidareutdanning for menneske som allereie er i arbeidslivet. Der må vi legge inn meir energi enn vi har gjort hittil, seier statssekretæren.

Privat-offentleg samarbeid

Å komme tidlegare i gang med IKT-opplæring er eit anna nøkkelpunkt, meiner han.

– Vi må ta tak i dette nedover i grunnskulen. Det er stort rom for å få fleire jenter til å bli engasjert i dette, seier Sættem.

I rapporten blir det lagt fram studenttal som viser at skeivfordelinga mellom kjønna er like stor som for 10–20 år sidan og faktisk noko aukande.

– Vi må nok også på ein heilt annan måte tenkje at private og offentlege verksemder må spele på lag rundt IKT-sikkerheit. Det kjem av at denne kompetansen er veldig spesialisert, og at ressursane er avgrensa, seier Sættem.

