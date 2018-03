Solberg går i rette med vaksinemotstandarar

innenriks

Statsministeren vart sjølv smitta av meslingar då ho var ni månader gammal, skriv VG.

– Eg hugsar det ikkje, men har blitt fortalt historia om den veldig dramatiske situasjonen mor mi opplevde, fortel Solberg. Ho var sjuk i nesten tre veker og vart lagt inn på sjukehus med feberkrampar. På det meste hadde ho 43 i feber.

I februar vart tre uvaksinerte nordmenn smitta av meslingar, og statsministeren meiner foreldre som ikkje vaksinerer barna sine, gjer eit dårleg val for seg sjølv og heile Noreg.

– Norske foreldre må vere klar over at dei utset eigne og andres barn for fare.

Meslingvaksinen blir normalt gitt når barnet er rundt 15 månader gammalt. Solberg vart sjuk før ho var gammal nok, men flokkimmunitet bidrar også til å beskytte dei som er spesielt utsette. Dersom mange nok er vaksinerte, kan det hindre eller bremse smitteutbrot som elles kunne ramma dei aller yngste eller personar som av medisinske årsaker ikkje kan ta vaksinen.

Før meslingvaksine kom inn i det norske vaksineprogrammet døydde barn av sjukdommen kvart år. Mange av dei som overlevde sjukdommen, fekk komplikasjonar som følgje av den.

– Ein del får komplikasjonar som lungebetennelse, bronkitt og mellomøyrebetennelse. Alvorlege komplikasjonar som hjernehinnebetennelse førekjem også, seier overlege Tone Bruun.

(©NPK)