Solberg ventar krevjande forhandlingar om neste års budsjett

– Det blir ein tøff budsjettkonferanse, slo statsminister Erna Solberg fast då ho kom til Hurdalssjøen hotell måndag formiddag.

Den første budsjettkonferansen er starten på ein langvarig prosess som skal kulminere med at regjeringa legg fram eit budsjett for Stortinget. Også 2019 har sine særeigne utfordringar, ifølgje statsministeren.

– Vi har hatt nokre tøffe konferansar tidlegare, både med oljeprisfallet og flyktningkrisa som gjorde at handlingsrommet var veldig lite ein periode. No er utfordringa snarare at det går veldig bra i Noreg, sa Solberg.

Når statsrådane frå Høgre, Framstegspartiet og Venstre startar dragkampen om kor mykje pengar dei får å rutte med i 2019, er bakteppet at det går betre med norsk økonomi. Dermed er det mindre behov for å smørje på med oljepengar. Prioriteringane blir tøffare – tida då «alle» kan forvente å få meir over statsbudsjettet, er over for denne gong.

– Vi kan ikkje bruke så mykje pengar i offentleg sektor, for då misser vi mykje av gevinsten vi har fått dei siste åra, sa Solberg.

Ho skal utdjupe dei spesielle utfordringane regjeringa står overfor i arbeidet med statsbudsjettet for neste år under ein pressekonferanse måndag formiddag.

