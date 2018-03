Tonning Riise snakkar ut for første gong etter metoo

innenriks

– Eg ber endå ei gong om atterhaldslaus unnskylding for dei som har bore på tunge og ubehagelege historier med meg. Men eg kjenner meg ikkje igjen som monster, eg håpar at bildet kan bli meir nyansert, seier Tonning Riise i eit større intervju med Østlendingen.

Den no 29 år gamle stortingsrepresentanten frå Hedmark var leiar i Unge Høgre frå juni 2014 fram til han trekte seg i januar i år. Sidan har han vore sjukmeld, men no er sjukmeldingsperioden over og onsdag møter han på Stortinget igjen.

– Alle som har vore nær meg dei siste månadane, kan bekrefte at sjukmeldinga har vore heilt reell. Men no føler eg meg mentalt rigga til å møte på jobb igjen.

Han seier han gler seg til å komme tilbake til stortingsjobben han er valt til.

– Mange har med god grunn vore skuffa og sinte på meg. No er det tid for å rette ryggen, sjå folk i auga igjen – og kunne seie unnskyld ansikt til ansikt, seier han.

Stortingsrepresentanten trur tida framover blir tøff.

– Eg har eit maratonløp framfor meg. Det er eit ordtak som seier at tillit må byggjast millimeter for millimeter og blir rive ned i kilometer. Eg har rykt tilbake mange mil no, og må nok bruke resten av stortingsperioden til å byggje opp tilliten igjen. Eg skuldar Hedmark Høgre og Innlandet Høgre å gjere så godt eg kan, seier Tonning Riise.

Høgre har fått elleve varsel om oppførselen til Tonning Riise.

Generalsekretæren i Høgre beskriv åtferda hans i fleire samanhengar med høgt alkoholforbruk, aggressiv sjekking og manglande rolleforståing. Det alvorlegaste varselet gjaldt seksuell omgang med ein svært rusa 16-åring under eit fylkesårsmøte i 2014.

Seinare kom det fram at enkelte fylkeslag i Unge Høgre ikkje ønskte besøk av Tonning Riise på grunn av oppførselen hans.

