Ap-utval skal sjå på oppvekstvilkåra for unge 

innenriks

– Noreg er blant dei beste landa å vekse opp i. Men ikkje for alle. Arbeidarpartiet skal gjere mykje meir for barn og unge som har det vanskeleg, seier Støre.

Målet for Ap er å gjere Noreg til det beste landet i verda å vekse opp i – for alle. Utvalet skal legge fram forslag til ny politikk for landsmøtet i 2019.

– Vi kan ikkje sjå på at barn ikkje får hjelp fordi det er vanskeleg å gjere noko med det. Det går til kjernen av Arbeidarpartiets oppdrag, våre verdiar, seier Støre.

Ap viser til at nesten 100.000 barn veks opp i familiar med låg inntekt, og at nesten like mange har minst éin forelder som misbrukar alkohol. Vidare blir det peika på at stadig fleire barn og unge slit med psykiske problem.

– Éin av fire fullfører ikkje vidaregåande skule på fem år, og i ein norsk skuleklasse av 30 elevar opplever seks barn å bli utsette for vald, skriv Ap i ei pressemelding.

(©NPK)