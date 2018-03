Få unge fortel foreldre om seksuelle meldingar på nett

innenriks

Den vanlegaste måten å handtere meldingane på, er å blokkere avsendaren. Medietilsynets barn- og medium-undersøking viser at denne reaksjonsmåten er nesten dobla sidan førre undersøking frå 2016. For to år sidan reagerte 39 prosent av 15-16-åringer med å blokkere personen, mens no ligg delen på 64 prosent.

– Dette tyder på at fleire unge reagerer, og det er bra. Likevel er det for få som seier frå til ein vaksen. Vi er opptatt av at foreldre og andre vaksne rundt dei unge må ta ansvar, og i større grad snakke med ungdommane om desse problemstillingane, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet og barneombod Anne Lindboe.

Fleire seier frå

Fleire enn tidlegare vel å rapportere om personen (opp frå 19 til 26 prosent), eller fortelje om kva som har skjedd til ein venn eller søsken (frå 22 til 35 prosent).

Men få foreldre kjenner til at barna deira sender nakenbilde av seg sjølv eller får ubehagelege seksuelle kommentarar på nett, viser undersøkinga, som blir lagt fram tysdag.

Berre 7 prosent av 15-16-åringene og 9 prosent av 13-14-åringene fortalde foreldra sine at dei har fått ubehagelege seksuelle kommentarar på nett.

– Vi ser at det ikkje er samsvar mellom kor mange ungdommar som har delt nakenbilde eller fått seksuelle kommentarar, og kor mange foreldre som veit at barna deira har opplevd dette. Foreldre må ta eit større ansvar, seier Velsand og Lindboe.

Kvar tredje 16-årige jente utsett

Det er betydeleg fleire jenter enn gutar som får denne type meldingar. 26 prosent av jentene har fått melding med seksualisert innhald det siste året, mot 10 prosent av gutane.

Mest utsett er jenter i 16-årsalderen. I denne gruppa svarar 34 prosent at dei har fått ubehagelege seksuelle kommentarar i løpet av eit år.

Forholdsvis få svarar at dei vart redde av meldinga, men eit aukande tal synest det var ekkelt. Nesten halvparten av dei spurde svarte at dei ikkje reagerte noko spesielt, eller ikkje brydde seg.

Fleire av dei yngste sender nakenbilde

Medietilsynets barn og medium-undersøking viser vidare:

* 13 prosent av unge i alderen 13–18 har delt nakenbilde av seg sjølv det siste året.

* Den høgste delen for jenter er aldersgruppa 15 år (20 prosent), for gutar er det 18 år (25 prosent).

* Det er ein aukande tendens til at også dei yngste tenåringane deler nakenbilde, men endringane i tala er små.

* Elles er delen som deler nakenbilde av seg sjølv, stabil.

* Dei aller fleste sender bilde til ein dei kjenner. Jenter sender vanlegvis til kjærasten, mens gutane i større grad deler bilde med ein jentevenn.

* Nesten kvar tredje jente, 30 prosent, svarte at dei har følt seg pressa til å dele nakenbilde på nett, mens tilsvarande tal blant gutane var 6 prosent.

