Hareide brukar Kollen-kaos som argument mot liberalisering

innenriks

Det som skjedde i helga, må ikkje skje igjen, seier Hareide til NRK. I tillegg til at han meiner arrangøren må ta sin del av skulda for at folkefesten vart ein fyllefest som gjekk over styr, vender KrF-leiaren seg også til kollegaene sine i politikken.

– Holmenkollen 2018 må vere ein vekkjer for dei partia som no ønsker at vi skal gå i feil retning, ved å gjere det enklare å drikke på offentleg stad, seier han. Hareide meiner Høgre må nytte sitt landsmøte til å markere motstand mot å tillate drikking på offentleg stad og viser til at partiet tidlegare har gått inn for å tillate «pils i parken».

Unge Høgre-leiar Sandra Bruflot vil heller ikkje ha ei gjentaking av laurdagen i Holmenkollen, men ho er ueinig i Hareides verkemiddel. Ho påpeikar også at Kollen ikkje er regulert som park og at Høgres tidlegare vedtak dermed ikkje gjeld rundt skianlegget. Ho meiner det ikkje blir vanskelegare for politiet å reagere ved liknande hendingar, sjølv utan eit drikkeforbod.

– Det regulerer forskjellige ting. Dersom folk ikkje oppfører seg, eller er overstadig rusa, skal politiet sjølvsagt ha moglegheit til å gripe inn, seier ho til NRK.

(©NPK)