KLP har kalla inn Hydro til møte – forventar opprydding

KLP ser alvorleg på at Hydro har innrømt utslepp i Brasil, skriv Dagens Næringsliv (DN). Produksjonen ved anlegget Alunorte går for tida for halv maskin, og selskapet måtte stengje eit deponi etter å ha brote påbod frå lokale miljømyndigheiter.

Hydro har nekta for at utslepp frå anlegget hadde forureina drikkevatnet i området. Selskapet har etter kvart innrømt utslepp av pH-behandla regnvatn, men Hydro-direktør Svein Richard Brandtzæg seier til Finansavisen at det er snakk om ulike utslepp.

To saker

– Dette er eigentleg snakk om to forskjellige saker. Det er raudslamsdeponia som er kritiske. Her har krava vore varetatt, med unntak av det var for lågt fribord i ein periode, men det har altså ikkje vore overrenning. Det føler vi oss ganske trygge på, seier Brandtzæg til avisa. Det er situasjonen ved raudslamsdeponia som har ført til at produksjonen måtte halverast.

Utsleppet selskapet har innrømt er regnvatn som kan innehalde bauksittstøv og lut. Det vart sleppt ut for å hindre flaum frå deponiet.

– For å fjerne overskotsvatn, sende vi ut regnvatn gjennom Canal Velho. Men vi har ingen indikasjonar på at dette har hatt negativ effekt på miljøet, seier Hydro-sjefen til NTB.

– Vi var redde for at raudslamanlegget ville komme i ein kritisk situasjon. Det var ei avgjerd dei måtte ta, seier han om avgjerda om å sleppe ut vatn utan løyve frå styresmaktene.

Møte etter påske

– Dette er ei svært alvorleg sak for Hydro, og som investor følgjer KLP utviklinga nøye, seier Anne Karin Kvam om utsleppa i Brasil. Kvam er leiar for ansvarlege investeringar i KLP. Fond forvalta av selskapet er Hydros tiande største eigar og sit på 1,3 prosent av aksjane i selskapet.

– Vi har avtalt eit møte med dei etter påske der vi skal ta opp denne saka. Vi forventar at Hydro tar ansvar for eventuell opprydding og avgrensar skadeverknadene, og at selskapet kartlegg årsaka og tar nødvendige grep for at dette ikkje oppstår igjen, seier Kvam.

Også Storebrand ser på utsleppsskandalen som ei «alvorleg hending»

– Vi forventar at Hydro ryddar opp, og får på plass solide rutinar slik at ikkje noko liknande skjer igjen, seier berekraftssjef Harald Bjugstad-Holm.

