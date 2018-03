Kostnadssprekk kan koste Bybanen eit stopp

innenriks

Problemet er kostnadsføringa av tunnelen frå Oasen og fram til den planlagte endehaldeplassen Spelhaugen. Den er feilaktig ført opp som ein del av sykkelsatsinga, noko som betyr at staten tar rekninga. Men staten dekkjer berre halve rekninga for Bybanen.

Styresmaktene foreslår å droppe endehaldeplassen inntil vidare, skriv Bergens Tidende. ifølgje fylkesrådmann Rune Haugsdal kan det gi ei innsparing på rundt 600 millionar kroner.

– Vi er gitt ei styringsramme for dette prosjektet, og då må vi sørgje for at vi held oss innanfor den styringsramma, seier han. Samtidig seier han at det siste stykket av traseen må fullførast i eit seinare byggjetrinn.

