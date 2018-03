Nesten to av tre innvandrarar i jobb

innenriks

Blant innvandrarar frå Norden var delen sysselsette på 79,3 prosent. For folk frå EØS-landa både i vest og i aust låg delen like under 74 prosent.

Innvandrarar frå Asia har ei sysselsetting på 56,1 prosent, mens innvandrarar frå Afrika har lågast del i arbeid med 48,6 prosent.

Det viser ferske tal frå Statistisk sentralbyrå, som no måler sysselsettinga i aldersgruppa 20 til 66 år. Tidlegare har SSB nytta aldersintervallet 15 til 74 år.

Blant innvandrarar i alt hadde menn ein sysselsettingsdel på 68,6 prosent og kvinner 61 prosent, ein forskjell på 7,6 prosentpoeng. Tilsvarande differanse i befolkninga elles var 3,1 prosentpoeng, menn: 79,2 og kvinner: 76,1 prosent.

Kjønnsforskjellane er størst blant innvandrarar frå Pakistan, Afghanistan, Somalia og Tyrkia. Innvandrarar frå blant anna Bosnia-Hercegovina, Iran, Myanmar og Serbia har kjønnsforskjellar omtrent på nivå med heile befolkninga.

Som sysselsett reknar Statistisk sentralbyrå personar som utførte inntektsgjevande arbeid som varer minst éin time i veka. Også folk som er sjukemelde, permitterte, på sysselsettingstiltak og i førstegongsteneste blir rekna som sysselsette. Tala seier ikkje noko om fordelinga mellom heiltids- og deltidsarbeid.

