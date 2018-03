Traaseth: – Eg opplever stor tillit

innenriks

Traaseth har ikkje ønskt å la seg intervjue om støyen rundt henne og selskapet, men har svart på nokre spørsmål. No gir ho denne kommentaren til Aftenposten i samband med at selskapet tysdag legg fram sine resultat for 2017:

– Eg opplever stor tillit. Å omstille eit så stort selskap, som betyr så mykje for så mange, er krevjande. Det vi har gjort har vore viktig, og det har vore viktig for meg som leiar å vise at eg står i blåsten.

– Eg er rett og slett rørt over støtta eg har fått frå kollegaer og tillitsvalde. Og eg trur at stormen, som har vore beintøff, har eit stort potensial til å gjere oss endå sterkare, seier Traaseth.

Innovasjon Noregs kjerneoppgåve er å gi rådgjeving, risikolån og tilskot til innovasjonsprosjekt. I fjor tok fekk dei løyvingar på 3,8 milliardar kroner, 100 millionar opp frå 2016.

