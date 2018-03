Åttedobling av lakseeksporten til Kina i januar

innenriks

Hovudårsaka til den kraftige auken i lakseeksporten til Kina er lakseavtalen som vart underteikna i mai 2017. Protokollen som vart underskriven, hadde til hensikt å normalisere handelsforholdet til Kina etter den kontroversielle fredspristildelinga til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010 som Kina reagerte sterkt på.

Resultata av avtalen har latt vente på seg, men frå november i fjor vart det klart at Kina igjen opna opp for import av norsk laks då eksportvolumet brått vart tredobla på ein månad.

Samtidig som den norske lakseeksporten til Kina aukar, vart eksporten til Vietnam halvert. SSB meiner vietnamesarane over natta ikkje har mista sansen for norsk laks, men peikar heller på at lakseavtalen med Kina truleg har ført til at norske eksportørar ikkje lenger treng å sende laksen via Vietnam for å nå den kinesiske marknaden.

