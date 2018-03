Aardal: Listhaugs utspel skil seg frå tidlegare provoserande utsegner

innenriks

Kritikken har komme frå mange hald etter at justisminister Listhaug la ut eit bilde med teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», skriv Nettavisen.

Listhaug la ut bildet då det vart klart at eit forslag om å ta statsborgarskapet frå framandkrigarar utan domstolsbehandling kom til å bli nedstemt.

– Feilberekna

I tillegg til kraftige reaksjonar frå Arbeidarpartiet, har KrF-leiar Knut Arild Hareide og Venstre-leiar Trine Skei Grande – som sit i regjering med Listhaug og Frp – gått hardt ut.

– Det er mykje som kan tyde på at Høgre og Framstegspartiet har feilberekna betydinga av dette. Ho har komme med utsegner som har verka provoserande på dei som er ueinige med henne i lang tid, og det var nok mange som følte at no gjekk ho over streken. Det har nok noko med at forma denne gongen vart veldig sterk, seier Aardal.

Valforskaren trur det er fleire årsaker til at Listhaugs utspel treffer så hardt, blant anna at det kom dagen før premieren på Erik Poppes 22. juli-film.

– Aldri i mine tankar

Frp-leiar Siv Jensen tok seint tysdag kveld Listhaug i forsvar på Facebook. Der skriv ho at tidspunktet vart gale, men at Listhaug ikkje kan lastast for dette, ettersom det følgjer av Stortingets behandling av det aktuelle forslaget.

Listhaug sa tysdag kveld at ho ikkje hadde til hensikt å såre nokon med utspelet og ikkje tenkte at det kunne koplast til massedrapet på Utøya for seks og eit halvt år sidan.

– Det var aldri, aldri i mine tankar at dette skulle kunne koplast til den grufulle massakren på Utøya som ramma så utruleg mange uskuldige menneske og det norske demokratiet. Det ville vore fullstendig forkasteleg. Det var verken mi meining eller hensikt å såre nokon, og det håpar eg verkeleg å bli trudd på, skriv Listhaug på Facebook.

Uheiderleg og usakleg

Retorikkprofessor Jens Elemund Kjeldsen meiner derimot koplinga mellom «terrorist-skuldinga» mot Ap og Utøya-angrepet er openberr.

– Eg kan jo ikkje vite kva som rører seg i hovudet på Listhaug. Bildet åleine signaliserer islamske terroristar, og ikkje høgreekstremistiske. Men samtidig er det openbert for oss som ser det, og som nettopp har lese om filmen om Utøya, at vi koplar det, seier han til NTB.

Kjeldsen, som er professor ved Universitetet i Bergen, meiner det store problemet er at Listhaugs utspel er eit uheiderleg og usakleg angrep.

– Påstanden om at Ap set terroristar framfor nordmenn er eit fordreia bilde av Ap. Og sett i lys av 22. juli-tragedien blir påstanden fullstendig absurd. Deretter kritiserer ho Ap for å ha dette forkastelege standpunktet, som dei altså ikkje har. Slike ureielege karakterangrep er djupt problematiske og øydeleggjande for den offentlege debatten, seier Kjeldsen.

(©NPK)