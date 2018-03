Høgre: Tonning Riise har brote dei etiske retningslinjene

innenriks

– Høgre har i dag underretta varslarane og Tonning Riise om at behandlinga av varslarsakene mot han er avslutta. Det ligg føre fleire brot på dei etiske retningslinjene til partiet om seksuell trakassering, alkoholbruk, og framferd overfor medlemmer, skriv partiet i ei pressemelding onsdag ettermiddag.

Høgre opplyser at partiet har handtert elleve varsel om Tonning Riise etter at han trekte seg som leiar av Unge Høgre 10. januar i år.

– Vi har brukt mykje tid på å følgje opp varslarane for å høyre deira historier og sørgje for at dei som har ønskt det har fått tilbod om psykolog og juridisk bistand. varsla er lagt fram for Tonning Riise og vi har hatt fleire møter der Tonning Riise har fått høve til å komme med sin versjon av saka, seier generalsekretær John-Ragnar Aarset.

– Vår konklusjon etter samtalar med både Tonning Riise og varslarane er at han har brote Høgres etiske retningslinjer, og vi ser på tillitsforholdet mellom partiet og Tonning Riise som vesentleg svekt, seier Aarset.