Helsepersonell i Bergen utsette for giftrisiko

Leilegheita til mannen vart sanert denne veka etter at det vart funne spor av det giftige proteinet ricin i slutten av februar. I kjellarleilegheita fann politiet ei mindre mengde kastorbønner, som kan bli brukt til å framstille gifta. Ole Marius Røttingen i Vest politidistrikt seier til Bergens Tidende at dei ikkje trur mannen hadde til hensikt å skade nokon. Bønnene skal ikkje ha utgjort nokon fare for omgjevnadane.

Men han utsette andre for fare då han kom til legevakta umeldt, skriv same avis.

– Mannen kom i følgje med andre personar og melde seg i luka. Han vart tatt inn på eit rom der han fortalde at han hadde tatt til seg eit farleg giftstoff, bekreftar fungerande legevaktsjef Torbjørn Hiis-Bergh. Etter å ha fått opplysningar frå giftinformasjonen om kor farleg stoffet kan vere, kontakte legevakta Haukeland universitetssjukehus for å få mannen isolert.

– Vi har beredskap for slike situasjonar, men vil sjølvsagt helst vere førebudd når ein eller fleire pasientar er smitta eller er utsette for farlege kjemikaliar. Å stille umeldt i luka gjer at ein utset andre i venterom og helsepersonell for fare, forklarar Hiis-Bergh.

Ricin kan føre til indre blødingar og organsvikt med dødeleg utfall. Det finst ingen behandling eller vaksine mot gifta.

