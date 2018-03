Kripos samanliknar penisbilde med blotting

innenriks

Samanlikninga kom då Kripos saman med Medietilsynet og barneombodet deltok på eit frukostmøte om seksuelle krenkingar blant unge, skriv Dagbladet. Politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen seier ungdom og vaksne må lære seg at lova gjeld på internett også.

– Å sende «dickpics» ubedd er etter lova det same som å hoppe ut av buskene og blotte seg, seier Ludvigsen. Han trur mange ikkje er klar over dette.

– Ungdommar sender ukritisk nakenbilde til kvarandre, vidaresender dei, tar vare på dei og gjer ting med dette materialet som heilt objektivt er straffbart.

Politimannen seier vidare at alle har ansvar for å lære barn og unge kva som ikkje er lov, uansett kva ein sjølv måtte oppleve som kult eller akseptabelt. I tillegg påpeikar han at det er meir enn det juridiske som spelar inn.

– Sjølv om du ikkje veit at noko er straffbart, så er for eksempel det å sende bilde av eit kjønnsorgan «dritsekkoppførsel», meiner Ludvigsen.

