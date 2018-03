Mattilsynet tok 300 dyr frå Rogalands-bonde

innenriks

Tvangsavviklinga kjem etter at ein bonde som i 2014 fekk forbod mot å halde og stelle dyr, overførte drifta til ein tredjeperson. Mattilsynet meiner at driftsoverføringa var eit bevisst forsøk på å omgå dyrevelferdslova.

– Dette er ikkje greitt, og vi avviklar derfor dyrehaldet i dag, seier avdelingssjef Odd Ivar Berget i ei pressemelding onsdag.

Det heiter vidare at dyrehaldet heldt fram i dei same driftsbygningane, også etter eigarskiftet.

– Det er stor risiko for at den tidlegare eigaren framleis vil bidra til at dyra blir utsette for unødvendige påkjenningar, seier Berget om tilfellet, som tidlegare er omtalt av Stavanger Aftenblad.

Avisa har snakka med bonden som stod oppført som eigar av dyra. Han hevdar at den tidlegare eigaren ikkje var involvert i drifta, og vurderer å gå til erstatningssøksmål.

– Eg har tilsett to personar utanfrå til å jobbe på garden og har retta meg etter pålegga Mattilsynet har gitt, seier mannen.

