Støre trassa LO – Ap seier ja til Acer på visse vilkår

Med 31 mot 16 stemmer gav landsstyret i Arbeidarpartiet ei fullmakt til stortingsgruppa som opnar for norsk tilslutning til EUs tredje energimarknadspakke og energibyrået Acer.

Føresetnaden er at vidare utvikling i EUs regelverk på energiområdet ikkje kjem i strid med åtte konkrete og «ufråvikelege» krav.

– Dersom dette skulle skje, må det medføre at Noreg straks seier nei til dette avtaleverket. Denne føresetnaden må vedtakast i Stortinget, heiter det i vedtaket.

Dermed legg Ap opp til at Noreg på eit seinare tidspunkt kan reservere seg mot eit energisamarbeid med EU, som partiet altså i utgangspunktet ønsker å inngå.

Støre trassa LO

Rundt 100 Ap-ordførarar har skrive under eit opprop mot Acer. Motstanden er også sterk i ei rad fylkeslag, og måndag bad LO-sekretariatet om at heile saka blir utsett.

– Dersom stortingsgruppa vel å oversjå grasrota i partiet og fagrørsla og seie ja til EUs tredje energimarknadspakke, er eg redd fleire vil forlate oss. Både medlemmer og veljarar, skreiv vararepresentant Tove-Lise Torve frå Møre og Romsdal tysdag på Facebook-sida si.

Etter voteringa i Folkets Hus i Oslo onsdag fekk Ap-leiar Jonas Gahr Støre spørsmål om kva han trur kan bli kostnaden for eigen del ved å trasse intern motstand.

– Stort engasjement opphevar ikkje vårt ansvar for å ta avgjerder. Eg har lytta til uroa. Vi har nitid prøvd å spegle uroa i føresetnadane som vedtaket listar opp.

Åtte krav

Nasjonal kontroll over vasskraftressursene er første krav på lista. Nummer to slår fast at minst to tredeler av norske vasskraftressurser skal vere offentleg eigde.

Vidare krev Ap at avgjerder om nye utanlandskablar skal vere opp til Noreg suverent, og at Statnett skal eige og drifte alle framtidige mellomlandssamband.

Spørsmålet er likevel korleis Ap-vedtaket rammar den 650 kilometer lange kraftkabelen NorthConnect mellom Sima i Hordaland og Aberdeenshire i Skottland.

Etter det NTB forstår er det ingenting i Aps vedtak som hindrar at denne kabelen kan bli bygd, sjølv om kritikarane fryktar høgare straumpris og mindre tilgang på billig kraft for industrien.

Usikkert

Ap-leiar Jonas Gahr Støre seier han vil vere varsam med å kommentere spørsmål knytt til NorthConnect og viser til at det går føre seg ei konsesjonsbehandling knytt til lovverket i dag.

– Vi seier at ein eventuell ny kabel frå Noreg må vurderast opp mot samfunnsøkonomisk lønnsemd og erfaringane med dei to førre. Det har fagrørsla vore veldig opptatt av, seier Støre.

Ap-vedtaket føreset endringar i energilova, og det kan dermed vere vanskeleg å sette ein stoppar for eit prosjekt som allereie er godt i gang og har planlagt byggjestart i 2019.

Etter det NTB forstår vil resultatet kunne bli at NorthConnect blir bygd, under føresetnad av at kabelen skal eigast og driftast av Statnett og ikkje private aktørar.

NorthConnect er eigd av svenske Vattenfall og dei tre norske kraftselskapa E-CO Energi, Agder Energi og Lyse.

