Statens oljeselskap bidrog med 87 milliardar til statskassa i fjor

Inntektsauken kjem av først og fremst auka oljepris, rekordhøg gassproduksjon og effektivisering. Petoro peikar på at europeisk gassetterspørsel held fram å auke, og at ein del av veksten kjem av høgare kolprisar og at kolkraftverk blir fasa ut.

– Vi er inne i ei oppgangstid, no gjeld det å sikre framleis effektiv drift og legge grunnlaget for framtidig produksjon med å finne meir olje og gass, seier administrerande direktør Grethe Moen i Petoro.

Petoro er eit statleg aksjeselskap som forvaltar SDØE, statens direkte eigde delar i norsk olje- og gassverksemd. Selskapet har rettar til om lag ein tredel av dei norske olje- og gassreservane, og til den største eigardelen av transportsystemet på norsk sokkel.

Noreg er den tredje største gasseksportøren i verda og dekkjer no heile 25 prosent av EUs gassetterspørsel.

– Operatørar og leverandørar har dei siste åra gjort ein imponerande jobb for å effektivisere heile verksemda. No haustar vi gevinstane. Alle dei nye utbyggingssøknadane er bevis på at vi er konkurransedyktige. Dette er den mest gledelege oljenyheita i fjor, seier Moen.

Ho viser til at det berre i desember i fjor vart levert inn sju nye utbyggingsplanar verdt til saman 100 milliardar kroner.

– I inneverande år ser vi også auka aktivitet for leverandørindustrien, noko som blir underbygt av konjunkturundersøkinga til Sparebank 1 SR-Bank og Sparebanken Vest, seier ho.

