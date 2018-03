Sylvi Listhaug sletta omdiskutert bilde frå Facebook

innenriks

- Eg har no sletta innlegget og bildet som vart lagt ut på fredag. Grunnen til dette er at dei som har rettane til bildet i Noreg har gitt oss beskjed om at det ikkje kan brukast i politisk kampanje. Det må vi sjølvsagt rette oss etter. Ønsker alle ein fin dag vidare, skriv Listhaug som ei forklaring på at innlegget er sletta.

NTB scanpix bad på vegner av Associated Press (AP) Sylvi Listhaug om å fjerne bildet frå sosiale medium. Årsaka er at AP har vilkår om avgrensingar når det gjeld sal av redaksjonelle bilde til politiske parti og interesseorganisasjonar.

(©NPK)