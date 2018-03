Årsresultatet til Norwegian for 2017 svekka med 2 milliardar

innenriks

Norwegian selde seg ned i Bank Norwegian frå 20 til 17,5 prosent i andre kvartal i fjor, noko som gav selskapet ein gevinst på 1.993 millionar kroner. Ei endring i måten selskapet bokfører aksjane i banken på, førte til at eigenkapitalen auka tilsvarande.

Flyselskapet skriv i ei børsmelding torsdag ettermiddag at selskapet no har avgjort å gjere endringar Finanstilsynet har tilrådd. Finanstilsynet tilråda at den nye bokføringa av banken først kan starte i første kvartal 2018.

Som følgje av endringa blir årsresultatet for 2017 svekka med snaue 2 milliardar kroner, noko som fører til at balansen ved årsskiftet blir halvert frå 4,1 til 2,1 milliardar. Rekneskapsendringa betyr at selskapet reverserer ein tidlegare gevinst på 1,66 milliardar kroner i resultatrekneskapen, skriv Dagens Næringsliv. Årsresultat etter skatt blir endra frå -298,6 millionar kroner til minus 2,3 milliardar, skriv E24.

Ettersom den nye bokføringa av Bank Norwegian-aksjen til såkalla verkeleg verdi blir flytta til første kvartal 2018, betyr det at selskapet no skriv opp igjen verdien av aksjen. Det betyr at nettoeffekten av eigenkapitalen per 31. mars vil vere uendra samanlikna med dagens situasjon, skriv fungerande finansdirektør i Norwegian Tore Østby i børsmeldinga.

– Norwegian forventar no å ha fullført dialogen med Finanstilsynet, skriv Østby.

(©NPK)