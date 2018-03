Departementet reagerer på oljesluttpakker

innenriks

Sluttpakkene kan bli på opp mot fem årslønner pluss halvannan million kroner i kompensasjon for bortfall av AFP-rettar, skriv Dagens Næringsliv. Med den særeigne petroleumsskatten på 78 prosent, er det indirekte staten som dekkjer brorparten av sluttpakkene når dei blir kostnadsførte i rekneskapen til bedrifta.

– Er dei oppgitte størrelsane på kompensasjonar i selskapet riktig, verkar dei for meg å vere heilt ute av proporsjonar, skriv politisk rådgjevar Christian Haugen (Frp) i ein e-post til Dagens Næringsliv. Han understrekar samtidig at denne typen avtaler ikkje er noko departementet har noko med å gjere.

Total ønsker ikkje å kommentere detaljane i sluttpakkene.

Klaus Mohn, professor petroleumsøkonomi, trur skattenivået kan ha noko med størrelsen på sluttpakkene å gjere.

– Insentiva til å spare ei krone er skarpare dersom du får behalde meir av gevinsten sjølv.

Mohn seier samtidig at det er grunn til å tru at tilsette i oljenæringa ikkje vil vere den same lønnsadelen som dei har vore. Dersom lønnsemda og aktiviteten ikkje fortset å vere like høg, vil det truleg påverke lønnsutviklinga, forklarar han.

(©NPK)