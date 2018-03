Ein av ti nordmenn seier ja til Acer

innenriks

Det viser ei meiningsmåling Sentio har gjort på oppdrag frå aksjonen Stopp Acer.

Ifølgje nettavisa Fri Fagbevegelse seier 52,3 prosent av dei spurde nei til at Noreg skal bli ein del av energibyrået til EU, medan 38,9 svarer veit ikkje.

Fleire medium har den siste tida skrive at norske straumkundar kan få høgare straumprisar dersom Noreg blir med i Acer.

Arbeidarpartiet gav tidlegare denne veka eit vilkårsbunde ja til Acer. Espen Barth Eide er energipolitiske talsperson i Arbeidarpartiet. Han trur frykta for høgare straumprisar er hovudårsaka til motstanden mot energiunionen.

– Det har vore ei stor mobilisering, som vi berre må anerkjenne, av folk som har laga ei kopling mellom straumprisen og tilslutning til den tredje energimarknadspakka i EU. Den koplinga meiner eg ikkje eksisterer. Kablar skal vi bestemme over her i Noreg, som før. Derfor må vi forklare at det ikkje heng slik saman. Det er ein stor jobb vi har framfor oss som vi skal ta på største alvor. Det er jobb som så vidt har starta, seier Espen Barth Eide til Fri Fagbevegelse.

(©NPK)