Høgres Tone Trøen (52) er valt til ny stortingspresident som andre kvinne nokosinne

Valet var ikkje samrøystes. 152 stemte for og to stemmer var blanke.

Trøen overtar ansvaret etter Olemic Thommesen som i førre veke vart tvungen til å tre tilbake som følgje av å ha tapt tilliten frå heile opposisjonen. Bakgrunnen for avgangen er byggjeskandalen på Stortinget, der kostnadsoverskridingane er enorme.

Sluttsummen har på tre år auka frå 1,1 milliardar kroner til 2,3 milliardar kroner. Og heile denne ulykkelege affæren blir det no Trøen som får det øvste ansvaret for.

– Det er ingen tvil om at eg har tenkt nøye gjennom dette, for det er ein stor og viktig jobb. På kort sikt blir det viktigaste å gjennomføre byggjeprosjektet på ein måte som styrkjer tilliten til Stortinget, sa Trøen etter at ho onsdag vart innstilt til vervet av Høgres stortingsgruppe.

Vil rapportere kontinuerleg

Ho ber om tid til å sette seg inn i byggjesaka som felte forgjengaren og vil krevje hyppige rapportar frå den administrative leiinga i byggjeprosjektet.

– Vi må også orientere Stortinget kontinuerleg om dette, slik at vi byggjer tillit og gjennomfører det på ein god måte, seier den påtroppande presidenten.

På spørsmål om kva ho vil gjere annleis enn forgjengaren, svarar ho:

– Eg vil gå ut å møte dei som er på byggjeplassen og i prosjektleiinga veldig tidleg og halde tett kontakt med prosjektet, det vil vere veldig viktig for meg og heile presidentskapet.

Trøen seier ho forstår at folk reagerer på skandalen.

– Eg kan godt forstå at det er vanskeleg for folk å forstå dette. Så det har eg stor respekt, og eg skal gjere det eg kan saman med presidentskapet for å byggje ny tillit. Det viktigaste for oss er å gjennomføre prosjektet på ein god måte.

Ho varslar at ho som leiar for arbeidsplassen Stortinget vil sette tæring etter næring.

Frå grunnlovsbygda

Trøen blir den andre kvinna etter Arbeidarpartiets Kirsti Kolle Grøndahl til å ta over posisjonen, som formelt er den høgast rangerte etter kongen.

– Det er veldig gøy å vere det. Eg syns kanskje det er endå morsommare at eg er valt frå grunnlovsbygda Eidsvoll. Det er mange eidsvollsmenn bak meg på måleriet, men eg er først og fremst opptatt av å gjere ein god jobb. Det handlar ikkje nødvendigvis om ein er kvinne eller ikkje, sa Trøen til NTB onsdag.

Sidan 2013 har Trøen representert Akershus på Stortinget. I førre stortingsperiode var ho Høgres talsperson i helse- og omsorgskomiteen. I dag er ho parlamentarisk nestleiar i Høyre og leder av familie- og kulturkomiteen.

Som eit resultat av Trøens nye verv vil Svein Harberg overta hennar tidlegare stilling som parlamentarisk nestleiar. Tidlegare president Olemic Thommesen blir ny fraksjonsleiar for Høgre i kommunal- og forvaltningskomiteen.

