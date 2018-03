Jordvernet på veg mot å nå målet for 2017

innenriks

Dei førebelse tala frå kommunane (KOSTRA) viser at omdisponeringa av dyrka jord var på rundt 3.700 dekar i 2017, like under målet om 4.000 dekar. Stortinget vedtok i 2015 at målet skulle nåast gradvis fram til 2020.

– Desse tala er gledelege, og viser at regjeringa er på rett veg for å nå målet, seier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp).

Tala er førebelse sidan enkelte landbrukskommunar ikkje har levert tal. Endelege tal kjem i juni. Dersom det førebelse talet blir ståande, representerer det ein nedgang i omdisponering av dyrka jord på 38 prosent frå 2016. Særleg har omdisponeringa til samferdselsformål gått ned frå 2016 til 2017.

KOSTRA-tala viser så langt ein liten auke i tillatt nydyrking i 2017, frå eit allereie høgt nivå. I 2017 vart det gitt løyve til å nydyrke heile 21.845 dekar, mot 21.612 dekar i 2016.

Nydyrkinga er størst i Hedmark, som står for 21 prosent av nydyrkinga, etterfølgt av Oppland, Nord-Trøndelag, Nordland og Rogaland. Desse fem fylka står for om lag 60 prosent av alt tillatt nydyrka areal i 2017.

Næringskomiteen bad i januar regjeringa fremme ein oppdatert jordvernstrategi i revidert nasjonalbudsjett for 2018.

