Konkurransetilsynet vil redusere mattollen

Tilsynet skriv i ei pressemelding at meir konkurranse i leverandørleddet vil gjere det lettare å etablere nye matvarekjeder. Pressemeldinga kjem same veke som høyringsfristen går ut for to rapportar om makt og etableringshinder i mat- og daglegvarebransjen, skriv Nationen.

Konkurransetilsynet meiner både importvernet og landbruksreguleringar hemmar konkurranse i sektoren.

– Vi foreslår å greie ut ein reduksjon i tollvernet for enkelte produksjonar, med tanke på størst mogleg effekt for etableringsmoglegheitene for nye daglegvarekjeder, med minst mogleg konsekvensar for landbruket. Vi meiner det bør vere mogleg med ei avgrensa og målretta endring i importvernet som kan gi ein positiv effekt på konkurransen, seier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Konkurransetilsynet skriv i sin høyringsuttale at tollsatsane må kuttast så mykje at det blir eit reelt alternativ for kjeder med liten omsetning i Noreg å nytte utanlandske leverandørar. Det skal igjen føre til sterkare konkurransepress på norske leverandørar.

