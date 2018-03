Kraftig pollenår bidrog til auke i allergimedisinbruk

innenriks

Det viser nye tal i Reseptregisterets database. 20 prosent av kvinner og 15 prosent av menn i Noreg, meir enn 927. 000 personar til saman, henta ut eit allergimiddel på resept i 2017.

– 2017 var eit sterkt pollenår, så der ligg truleg mykje av årsaka, mange var plaga i fjor, seier seniorrådgjevar og farmasøyt Christian Berg ved avdeling for legemiddelstatistikk i Folkehelseinstituttet til NTB.

Auken har derimot gått føre seg over lengre tid. Sidan 2008 er delen av befolkninga som hentar ut reseptar på allergimedisinar, auka med 19 prosent. Allergimiddel omfattar antihistamin i tablettform, antiallergiske nasesprayar og augedropar.

ADHD-hopp

Tala i Reseptregisteret seier noko om delen i befolkninga som får utlevert legemiddel etter resept og endringar i desse delane. Tala inkluderer ikkje legemiddel levert ut til folk på sjukeheim, på institusjonar og sjukehus.

For eksempel er det ein auke i talet på brukarar av ADHD-middel på 65 prosent frå 2008 til 2017, men truleg kjem av det ein endring i retningslinjene for behandling heller enn at stadig fleire får diagnosen.

– Delen barn og ungdom på ADHD-medisinar er relativt konstant, men det blir no behandla fleire vaksne enn før, og det medfører ein auke. Vi ser at ungdom no fortset på medisinane etter at dei er fylt 18 år, og vi ser fleire vaksne brukarar, seier Berg.

Mindre sovemedisin

To av tre nordmenn fekk reseptbelagt medisin i fjor. Blant dei vanlegaste lækjemidla er smertestillande middel, som 24 prosent av befolkninga henta ut i 2017, ein auke på 2 prosent dei siste ti åra. Auken kjem av i hovudsak auka bruk av paracetamolpreparat. Også bruken av blodtrykksmiddel aukar. Slike brukast også mot andre hjarte- og karsjukdomar enn høgt blodtrykk. 17 prosent fekk skrive ut reseptar på blodtrykksmiddel i fjor, ein auke på 7,2 prosent på ti år.

Delen som brukar sovemiddel og roande middel har derimot gått ned, noko Berg seier er ei god utvikling.

Rundt 11 prosent av befolkninga fekk sovemiddel og roande middel i fjor, delen brukarar er redusert med 6,3 prosent.

