Listhaug: Eg tar på alvor at Stortinget gir meg kraftig kritikk

– I dag er dagen der eg skal ta på alvor at Stortinget gir meg kraftig kritikk. Statsministeren har på vegner av regjeringa sagt unnskyld. Eg vil også seie unnskyld for kommunikasjonen i saka. Spesielt retta til dei som vart ramma av terroren i Noreg i 2011, seier ho til avisa.

Ho vil ikkje kommentere oppslag i pressa om at statsministeren fleire gonger skal ha bedt henne fjerne det kontroversielle Facebook-innlegget om Arbeidarpartiet og terroristar.

– Eg kommenterer aldri våre samtalar. Erna er ein veldig, veldig god sjef. Ho er omtenksam overfor dei ho jobbar saman med. Det set eg stor pris på. Sånne saker er tøffe, seier Listhaug.

På spørsmål om saka får følgjer for forholdet til Venstre og KrF svarar ho:

– Det oppstår vanskelege saker frå tid til annan, vi skal få til eit godt samarbeid også framover.

Listhaug understrekar at det aldri var i hennar tankar at innlegget på nokon måte skulle koplast med terroren som ramma Noreg i 2011. Timinga var at saka om framandkrigarar og rikets sikkerheit vart behandla i Stortinget.

– Eg har stor sympati med dei som vart ramma av Utøya-terroren. Eg forstår at det er veldig sterke følelsar i sving. Hadde eg trudd at innlegget mitt kunne koplast til Utøya, ville eg aldri lagt det ut, seier Listhaug, som svarar bekreftande på spørsmål om ho aktar å sjå filmen om Utøya som no går på norske kinoar.

