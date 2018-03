Næringsministeren kalla inn Hydro-leiinga på teppet

innenriks

– At dette er ein veldig alvorleg situasjon, er det ingen tvil om, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til nettavisa E24.

Torsdag blei leiinga i Norsk Hydro kalla inn på teppet hos ministeren etter at det har blitt oppdaga lekkasje av regnvatn frå aluminiumraffineriet til Hydro i Alunorte i Brasil og ut i ein kanal.

Den norske stat er største eigar i Norsk Hydro med ein eigardel på drygt 34 prosent.

Etter møtet ville ikkje næringsministeren sei om han blei trygga av leiinga i Hydro under møtet.

– Min jobb er å forvalte eigarskapet på vegner av det norske folk, og å stille målrettene og kritiske spørsmål til handteringa til Hydro. Det som er bra, er at det ikkje er nokon grunn til tru at Hydro ikkje tar dette på det største alvor, at dei ikkje gjer sitt ytste for å få fakta på bordet og at dei ikkje gjer sitt ytste for å arbeide saman med brasilianske styresmakter, seier statsråden til E24.

Hydro opplyste tidlegare torsdag at resultata frå ei intern gransking vil bli lagt fram 9. april.

