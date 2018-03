Olsen seier renta blir heva over sommaren

innenriks

Styringsrenta har lege i ro på rekordlåge 0,5 prosent sidan 17. mars 2016.

– Slik vi no vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenta mest sannsynleg bli sett opp etter sommaren i år, seier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Før rentemøtet meinte fleire økonomar at det nye inflasjonsmålet til regjeringa kan opne for at det kjem ei renteheving tidlegare enn ein trudde. Analytikarar har spådd at renta blir halden uendra ennå nokre månader, men at den blir heva i september.

– Regjeringa fastsette 2. mars ei ny forskrift for pengepolitikken. Inflasjonsmålet er no 2 prosent, mot tidlegare 2,5 prosent. Den nye forskrifta vil ikkje føre til vesentlege endringar i utøvinga av pengepolitikken, skriv Noregs Bank i grunngjevinga.

Nettsida til Noregs Bank gjekk ned akkurat då kunngjeringa om rentevedtaket blei offentleggjort.