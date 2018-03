Oppgjer mellom Veronica Orderud og systera i retten

innenriks

Kristin Kirkemo (44) har saman med veslebroren retta eit krav mot halvsystera Veronica Orderud (46) og ei tredje søster. Nedre Romerike tingrett avgjorde at saka skal behandlast for lukka dører av omsyn til opplysningane i saka, og ingen av partane kommenterte sjølve innhaldet før retten blei sett torsdag.

– Eg vil eigentleg berre bli ferdig med denne saka no, var den knappe kommentaren Veronica Orderud kom med til VG da ho kom til tingretten torsdag.

Ho sa vidare at ho syntest situasjonen er veldig ubehageleg.

I motsetning til systera Kristin lèt ho seg avbilde både inne i rettslokalet og utanfor. Kristin Kirkemo bad dei frammøtte pressefolka la vere å fotografere, eit ønske som blei respektert.

Det var i mai i fjor at Kristin Kirkemo (44) og veslebroren tok ut stemning mot Per (63) og Veronica Orderud (46) – og veslesystera til Veronica Orderud. I etterkant fall stemninga mot Per Orderud frå. Bakgrunnen for søksmålet kjem av arveoppgjeret etter mora som døydde i slutten av oktober året før. Sjølve innhaldet i kravet er så langt ikkje kjent.

Mora hadde oppretta eit testamente og eit gåvebrev, kor fordelinga av arven blei bestemt. Prosessen rundt arveoppgjeret er «gjennomført i samsvar med det gåvebrevet N.N. ferda ut som livsdisposisjon og testamente», ifølgje advokat Jon Alshus, prosessfullmektigen for Veronica Orderud og halvsystera.

Nedre Romerike tingrett avviste at saka har særskilt offentleg interesse, og skreiv i ei rettsavgjerd tidlegare i veka at «det ikkje har betydning for vurderinga at to av sakas fire partar er tidlegare domfelt i ei større drapssak».

