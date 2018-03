Opposisjonen stemte ned privatisering av eigedomsmåling

innenriks

Stortinget behandla torsdag forslaget til endringar i matrikkellova. Endringane ville medført at eigedomsoppmåling skulle konkurranseutsettast og baserast på privat tenesteyting, ikkje vere ei kommunal teneste som no.

Målet var at fri prisdanning skulle gi rimelegare tenester. Fleirtalet sa nei. I sin motstand vektlegg stortingsfleirtalet at oppmålingstenester skal prisast etter sjølvkost og går inn for at det blir innført ein autorisasjonsordning for landmålarar.

Ein analyse som Menon Economics har gjort for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, viste i fjor at samfunnet kunne spare 650 millionar kroner over 20 år, dersom monopolet på oppmåling av eigedom blir lagt ut på anbod.

178 av dei 204 høyringsinstansane gjekk mot forslaget, men regjeringa valde å sjå bort frå den store motstanden og tok forslaget vidare. Allereie før behandlinga torsdag var det klart at Arbeidarpartiet, Senterpartiet, SV og KrF ville gå saman om å stanse endringane og sørgje for vidareføring av ordninga i dag. Sp innkasserer det som ein siger for partiet.

Motstanden har komme frå instansar som jordskifterettane, fylkesmennene, interesseorganisasjonar og faglege organisasjonar.

(©NPK)